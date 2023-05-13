Подоляк о падении самолетов в РФ: это "контрСВО" и оно будет нарастать

То, что сейчас начинается в России, это ничто иное как "контрСВО", и оно в дальнейшем будет только нарастать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время телемарафона.

"Они (россияне - ред.) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "А нас то за что?", - сказал советник.

Однако он пояснил, что по словам самих же россиян у них нет никакой войны, следовательно, по словам Подоляка это просто начинается "контрСВО".

"Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", - сказал он.

Напомним, сегодня в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем упал на частный дом.

Позже в РФ заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.

Позже стало известно еще о двух самолетах, потерпевших крушение в РФ.

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