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Подоляк отреагировал на "установление причастных" к взрыву автомобиля с дочерью Дугина

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская пропаганда придумала, что "виновными" в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной стала украинка и ее 12-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Странно, что на месте не нашли визитку "Правого сектора" или "эстонскую визу", - говорится в заметке.

Подоляк заявил, что такие заявления свидетельствуют о внутривидовой борьбе внутри российских спецслужб.

Напомним, что в России взорвался автомобиль с дочкой идеолога "русского мира" Дугина.

У Зеленского отрицали причастность Украины до гибели дочери Дугина.

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Ирина Подоляк