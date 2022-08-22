Подоляк відреагував на "встановлення причетних" до вибуху автомобіля з донькою Дугіна

Російська пропаганда вигадала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка та її 12-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.
"Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу", - йдеться у дописі.
Подоляк заявив, що такі заяви свідчать про внутрішньовидову боротьбу всередині російських спецслужб.
Нагадаємо, що у Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога ''руского міра'' Дугіна.
У Зеленського заперечили причетність України до загибелі доньки Дугіна.
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