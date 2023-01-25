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Подоляк описав майбутній сценарій для Росії після поразки у війні

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Середа 25 січня 2023 17:07
Подоляк описав майбутній сценарій для Росії після поразки у війні Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчим часом Росія може вдатись до певних наступальних дій, які обернуться для неї великою кількістю втрат, сил й засобів. Процес розпаду для Кремля розпочнеться після двох-чотирьох серйозних поразок у війні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Після серйозних поразок на фронті в Росії розпочнеться процес розпаду й остаточної деморалізації. Росіяни продовжать втікати, а їх країна отримуватиме все більше мертвих тіл. В міста масово виходитимуть на протести поранені військові та ампутанти.

"Територією Росії ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру - через втрачених на війні близьких. У цей час в оточенні Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) розгоряться суттєві внутрішні міжусобиці. Почнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі ослабнуть і почнуть швидко занепадати", - пише Подоляк.

Україна, зі свого боку, продовжить звільняти свої території, а тим часом етнічні суб'єкти Росії матимуть шанс стати самостійними.

"Ядерна зброя так чи інакше контролюватиметься, зокрема й залишками російського генералітету. Тому немає великих ризиків, що вона з’явиться на чорному ринку чи буде принаймні якийсь час неконтрольованою", - додає радник голови Офісу президента.

Росія розпочне з Україною реальні переговори щодо своєї відповідальності за злочини й компенсації за вбивства та руйнування.

Дата описаного сценарію залежить від поставок до України озброєння. Київ передав НАТО конкретні цифри й найменування. Сьогодні ж війна є обґрунтованою математичною моделлю.

Нагадаємо, Подоляк запевнив у тому, що Україна отримає від союзників достатню кількість танків.

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