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У Зеленського запевнили, що Україна у будь-якому випадку отримає достатньо танків

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Київ, Вівторок 24 січня 2023 19:44
У Зеленського запевнили, що Україна у будь-якому випадку отримає достатньо танків Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Союзники у будь-якому разі передадуть Україні достатню кількість танків. Над цим зараз ведеться робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Танки точно будуть у будь-якому разі. Танків буде достатньо. Сьогодні займаються усі практично під егідою президента Володимира Зеленського переговорами на різних майданчиках. Сьогодні є чітке розуміння практично всіма лідерами наших країн-партнерів, що танки необхідно передати Україні", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що передача танків - це "не питання десятків, а сотень". За його словами, зараз для України пріоритетні постачання саме німецьких Leopard, оскільки ця техніка з погляду логістики зараз є найбільш оптимальним варіантом.

Подоляк зазначив, що Україна навіть зможе збудувати центри, де ремонтуватимуть німецькі танки, і це дуже важливий нюанс.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина може дозволити Польщі постачати Leopard в Україну вже в середу, 25 січня.

Також ми писали, що, за даними ABC News, Україна зараз розраховує отримати близько 100 Leopard, але для цього потрібен дозвіл Німеччини.

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