У Зеленського запевнили, що Україна у будь-якому випадку отримає достатньо танків

Союзники у будь-якому разі передадуть Україні достатню кількість танків. Над цим зараз ведеться робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Танки точно будуть у будь-якому разі. Танків буде достатньо. Сьогодні займаються усі практично під егідою президента Володимира Зеленського переговорами на різних майданчиках. Сьогодні є чітке розуміння практично всіма лідерами наших країн-партнерів, що танки необхідно передати Україні", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що передача танків - це "не питання десятків, а сотень". За його словами, зараз для України пріоритетні постачання саме німецьких Leopard, оскільки ця техніка з погляду логістики зараз є найбільш оптимальним варіантом.

Подоляк зазначив, що Україна навіть зможе збудувати центри, де ремонтуватимуть німецькі танки, і це дуже важливий нюанс.