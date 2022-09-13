Подоляк объяснил, что именно вызовет "эффект домино" и обрушит фронт россиян
Освобождение Луганска или Донецка станет окончательным ударом по российской армии и вызовет "эффект домино". Для того чтобы это произошло украинским военным нужно оружие.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Освобождение Луганска или Донецка вызовет "эффект домино", обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна свобода (оружие)", - написал он.
Кроме того, по его словам, дополнительное оружие необходимо и для того, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО.
"Потому что Россия будет воевать только с гражданскими", - констатировал Подоляк.
Ранее Подоляк заявлял, что РФ хочет запугать Европу и Украину холодом на фоне позорного поражения оккупационных войск в Харьковской области.
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