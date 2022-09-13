ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк пояснив, що саме викличе "ефект доміно" та обвалить фронт росіян

Новость на русском →
Україна, Вівторок 13 вересня 2022 13:25
Подоляк пояснив, що саме викличе "ефект доміно" та обвалить фронт росіян Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Звільнення Луганська чи Донецька стане остаточним ударом по російській армії та викличе "ефект доміно". Для того щоб це сталось українським військовим потрібна зброя.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Звільнення Луганська чи Донецька викличе "ефект доміно", обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)", - написав він.

Крім того, за його словами, додаткова зброя необхідна і для того, що треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО.

"Тому що Росія воюватиме лише з цивільними", - констатував Подоляк.

Раніше Подоляк заявляв, що РФ хоче залякати Європу та Україну холодом на тлі ганебної поразки окупаційних військ у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента
NEWS
Росіяни втрачають позиції, а ЗСУ продовжують контрнаступ: карти боїв на ранок 13 вересня
Росіяни втрачають позиції, а ЗСУ продовжують контрнаступ: карти боїв на ранок 13 вересня
DAILY
Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою