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У Зеленского назвали главные цели террористической стратегии России

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 сентября 2022 12:32
У Зеленского назвали главные цели террористической стратегии России Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российский террор направлен не только на Украину, но и на европейские государства. Однако в результате Россия будет просить переговоров с Украиной.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он уверен, что РФ хочет запугать Европу и Украину холодом на фоне позорного поражения оккупационных войск в Харьковской области.

Подоляк назвал главные составляющие российской террористической стратегии:

  • энергетические протесты в Европе;
  • "все замерзнут", - пропаганда в глобальных медиа;
  • демонстративные удары по украинским ТЭЦ;
  • выпросить переговоры по лживому "прекращению огня".

Однако советник главы ОПУ считает, что Украина "дожмет" свою стратегию и не поведется на российский террор.

Напомним, недавно Михаил Подоляк напомнил главные требования Украины на переговорах с Россией. Он отметил, что одним из главных пунктов остается освобождение всех территорий.

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