У Зеленского назвали главные цели террористической стратегии России

Российский террор направлен не только на Украину, но и на европейские государства. Однако в результате Россия будет просить переговоров с Украиной.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Однако советник главы ОПУ считает, что Украина "дожмет" свою стратегию и не поведется на российский террор.

Он уверен, что РФ хочет запугать Европу и Украину холодом на фоне позорного поражения оккупационных войск в Харьковской области.

Напомним, недавно Михаил Подоляк напомнил главные требования Украины на переговорах с Россией. Он отметил, что одним из главных пунктов остается освобождение всех территорий.

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