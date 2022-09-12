У Зеленского назвали главные цели террористической стратегии России
Российский террор направлен не только на Украину, но и на европейские государства. Однако в результате Россия будет просить переговоров с Украиной.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Он уверен, что РФ хочет запугать Европу и Украину холодом на фоне позорного поражения оккупационных войск в Харьковской области.
Подоляк назвал главные составляющие российской террористической стратегии:
- энергетические протесты в Европе;
- "все замерзнут", - пропаганда в глобальных медиа;
- демонстративные удары по украинским ТЭЦ;
- выпросить переговоры по лживому "прекращению огня".
Однако советник главы ОПУ считает, что Украина "дожмет" свою стратегию и не поведется на российский террор.
Напомним, недавно Михаил Подоляк напомнил главные требования Украины на переговорах с Россией. Он отметил, что одним из главных пунктов остается освобождение всех территорий.
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