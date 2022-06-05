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Подоляк об обстреле Киева: пока кто-то просит не унижать Россию, она прибегает к новым атакам

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Воскресенье 05 июня 2022 11:17
Подоляк об обстреле Киева: пока кто-то просит не унижать Россию, она прибегает к новым атакам Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Россия продолжает убивать украинцев, пока некоторые просят "не унижать" страну-оккупанта. Москва должна получить жесткий ответ от Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют лишь одну цель - убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц - новые санкции, больше оружия",- пишет Подоляк.

Утренний обстрел по Киеву:

"На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали", - заявил мэр.

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