Подоляк об обстреле Киева: пока кто-то просит не унижать Россию, она прибегает к новым атакам

Россия продолжает убивать украинцев, пока некоторые просят " не унижать " страну-оккупанта. Москва должна получить жесткий ответ от Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют лишь одну цель - убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц - новые санкции, больше оружия",- пишет Подоляк.

Утренний обстрел по Киеву:

утром в Киеве прогремели около 5 взрывов. По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах города;

через некоторое время Кличко сообщил о том, что в результате обстрела пострадал гражданский. К счастью, погибших нет.

"На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали", - заявил мэр.