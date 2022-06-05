Подоляк про обстріл Києва: поки хтось просить не принижувати Росію, вона вдається до нових атак
Росія продовжує вбивати українців, поки деякі просять "не принижувати" країну-окупанта. Москва повинна отримати жорстку відповідь від Європи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету - вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць - нові санкції, більше зброї", - пише Подоляк.
Ранковий обстріл по Києву:
- зранку у Києві пролунали близько 5 вибухів. За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи сталися у Дарницькому й Дніпровському районах міста;
- через деякий час Кличко повідомив про те, що внаслідок обстрілу постраждав цивільний. На щастя, загиблих немає.
"На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одного постраждалого госпіталізували", - заявив мер.
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