Подоляк об обстрелах Энергодара: доказательство подлинного веса российских "гарантий"

Он подчеркнул, что в результате российских обстрелов разрушены дома.

"Это демонстрация подлинной "заинтересованности" России в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Однако, несмотря на это, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Запорожья к ЗАЭС.

Кроме того, российские войска обстреляли из минометов площадку Запорожской АЭС, в результате чего сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок.

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