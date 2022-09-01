RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про обстріли Енергодара: доказ справжньої ваги російських "гарантій"

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові завдають демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Зокрема, щоб звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він підкреслив, що в результаті російських обстрілів зруйновані будинки.

"Це демонстрація справжньої "зацікавленості" Росії в перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", - підкреслив Подоляк.

Нагадавши, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Однак, попри це, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС.

Крім того, російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, в результаті чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергодарМАГАТЭРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниІрина Подоляк