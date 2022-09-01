Подоляк про обстріли Енергодара: доказ справжньої ваги російських "гарантій"

Він підкреслив, що в результаті російських обстрілів зруйновані будинки.

"Це демонстрація справжньої "зацікавленості" Росії в перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", - підкреслив Подоляк.

Нагадавши, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Однак, попри це, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС.

Крім того, російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, в результаті чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.