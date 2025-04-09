Подоляк про новий наступ РФ: Москва реалізовуватиме накопичений ресурс

Росія в рамках нового наступу на Харківську і Сумську області хоче реалізувати накопичений ресурс. Мова про живу силу і безпілотники.

Подоляк, реагуючи на новий наступ РФ, зазначив, що Москва не хоче жодного перемир'я з Україною. Практично все, що в неї є, країна-агресор інвестує у війну. Зокрема, вона "купує" солдатів і відправляє їх на війну.



На думку радника керівника ОП, люди, які заробляють на вбивствах 2,5-10 тисяч доларів, не зможуть повернутися до своїх будинків, оскільки там вони вже ніколи не отримають таких зарплат.

"Їм вигідно продовжувати війну. Тому в мене немає сумнівів, що Росія буде реалізовувати цей накопичений ресурс. Знову ж таки, який? Зрозуміло, що мілітарності того типу, яка була на початку вторгнення, мається на увазі бронетехніки, авіації та РСЗВ - немає в такій кількості. Але живої сили і відповідних інструментів у них достатньо. Дронів у них достатньо", - додав він.

Тому Подоляк вважає, що Росія продовжуватиме ескалацію і накопичуватиме сили та засоби на тих чи інших напрямках. Також РФ продовжить використовувати Білорусь як плацдарм.