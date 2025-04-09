Подоляк про новий наступ РФ: Москва реалізовуватиме накопичений ресурс
Росія в рамках нового наступу на Харківську і Сумську області хоче реалізувати накопичений ресурс. Мова про живу силу і безпілотники.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Подоляк, реагуючи на новий наступ РФ, зазначив, що Москва не хоче жодного перемир'я з Україною. Практично все, що в неї є, країна-агресор інвестує у війну. Зокрема, вона "купує" солдатів і відправляє їх на війну.
На думку радника керівника ОП, люди, які заробляють на вбивствах 2,5-10 тисяч доларів, не зможуть повернутися до своїх будинків, оскільки там вони вже ніколи не отримають таких зарплат.
"Їм вигідно продовжувати війну. Тому в мене немає сумнівів, що Росія буде реалізовувати цей накопичений ресурс. Знову ж таки, який? Зрозуміло, що мілітарності того типу, яка була на початку вторгнення, мається на увазі бронетехніки, авіації та РСЗВ - немає в такій кількості. Але живої сили і відповідних інструментів у них достатньо. Дронів у них достатньо", - додав він.
Тому Подоляк вважає, що Росія продовжуватиме ескалацію і накопичуватиме сили та засоби на тих чи інших напрямках. Також РФ продовжить використовувати Білорусь як плацдарм.
Наступ Росії
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.
За його словами, майже тиждень Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.
Головнокомандувач зазначив, що Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.
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