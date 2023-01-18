Подоляк про нові цинічні заяви Путіна про війну: прозріння не буде

У російського диктатора Володимира Путіна не буде зневаги щодо війни проти України. Тому й переговори з країною-агресором не можливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Путін дуже передбачуваний у своєму "оруелізму": "СВО - це спроба припинити війну... Війна - це мир... Рабство - це свобода... Окуповані землі Донбасу - це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР". Прозріння не буде. Переговори неможливі", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Росія націлена виключно на війну.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що нібито намагається припинити війну проти України, попри те, що для закінчення бойових дій Кремлю слід вивести свої окупаційні війська з території України та припинити обстріл.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі обурені формулою світу, яку запропонував Зеленський. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про це "не може бути й мови".

Крім того, Путін заявляв, що динаміка розвитку війни проти України нібито є позитивною.

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