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"Намагаємося припинити війну". Путін зробив чергову цинічну заяву

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Середа 18 січня 2023 13:22
"Намагаємося припинити війну". Путін зробив чергову цинічну заяву Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито намагається припинити війну проти України, незважаючи на те, що для закінчення бойових дій РФ слід вивести свої окупаційні війська з нашої території та припинити обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, яку цитують російські пропагандистські канали.

Він наголосив, що на Донбасі бойові дії не припинялися з 2014 року.

"Все, що ми робимо сьогодні, у тому числі і "спеціальна військова операція" - це, як я вже багато разів казав, спроба припинити цю війну та захистити наших людей, які на цих територіях проживають. Це наші історичні території", - сказав він. .

Путін також цинічно заявив, що РФ нібито зробила все можливе для врегулювання ситуації довкола Донбасу мирними засобами.

"Ми довго терпіли, довго намагалися домовитися. Як зараз з'ясувалося, нас просто водили за ніс, обманювали... Ми зробили все можливе, щоб врегулювати цю ситуацію мирними засобами. Наразі стало очевидним, що це за визначенням було неможливо", - сказав диктатор.

Як повідомлялося раніше, у Кремлі обурені формулою світу, яку запропонував Зеленський. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про це "не може бути й мови".

Крім того, Путін заявляв, що динаміка розвитку війни проти України нібито є позитивною.

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