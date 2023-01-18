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Подоляк о новых циничных заявлениях Путина о войне: прозрения не будет

Новина українською →
Киев, Среда 18 января 2023 17:34
Подоляк о новых циничных заявлениях Путина о войне: прозрения не будет Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У российского диктатора Владимира Путина не будет презрения по поводу войны против Украины. Поэтому и переговоры со страной-агрессором не возможны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Путин очень предсказуем в своем "оруэлизме": "СВО - это попытка прекратить войну... Война - это мир... Рабство - это свобода... Оккупированные земли Донбасса - это историческая часть России под диким названием Л/ДНР". Прозрения не будет. Переговоры невозможны", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия нацелена исключительно на войну.

Напомним, ранее Путин заявил, что якобы пытается прекратить войну против Украины, несмотря на то, что для окончания боевых действий Кремлю следует вывести свои оккупационные войска с территории Украины и прекратить обстрелы.

Ранее сообщалось, что в Кремле возмущены формулой мира, которую предложил Зеленский. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что об этом "не может быть и речи".

Кроме того, Путин заявлял, что динамика развития войны против Украины якобы является положительной.

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Ирина Подоляк Война России против Украины
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