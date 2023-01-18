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Не може бути й мови: в Росії обурені мирним планом Зеленського

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Середа 18 січня 2023 11:52
Не може бути й мови: в Росії обурені мирним планом Зеленського Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

В Кремлі обурені формулою миру президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час саміту G20. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що про це "не може бути й мови".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC.

"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - заявив російський міністр.

Лавров також відзначив, що не може бути переговорів через те, що президент України нібито "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 листопада президент України виступив на саміті G20 у режимі онлайн під час якого озвучив формулу миру.

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