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"Динаміка позитивна". Путін знову відзначився цинічною заявою про війну проти України

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Неділя 15 січня 2023 13:24
"Динаміка позитивна". Путін знову відзначився цинічною заявою про війну проти України Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін знову зробив цинічну заяву про війну проти України, заявивши, що динаміка розвитку подій є позитивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

Диктатора попросили оцінити динаміку так званої "спецоперації" проти України.

"Динаміка позитивна, все розвивається у рамках плану Міноборони та Генерального штабу", - сказав він.

Також він заявив, що ситуація у російській економіці є стабільною, незважаючи на санкції, запроваджені західними країнами.

Як повідомлялося раніше, у розвідці заявили, що Путін розглядає варіант тривалої війни проти України на виснаження.

Розвідники пояснювали, що одним з маркерів цього є призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційними військами.

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