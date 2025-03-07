Подоляк: ніхто не примушуватиме Україну капітулювати, це не в інтересах Європи і США

Попри жорстокі заяви президента США Дональда Трампа, самі Штати не є проросійськими. США точно не грають на стороні російського диктатора Володимира Путіна.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, це очевидно, тому що США є безумовними конкурентами Росії, і ці країни будуть знаходитись в конфлікті.
"Нагадаю, будь-яка американська адміністрація в перші свої місяці-тижні вважає, що можна відносини з РФ перезавантажити і отримати більш-менш нормальну комунікацію. Але Російська Федерація - це не та країна, з якою ви можете про щось домовлятись, і вона буде дотримуватись того, про що ви з нею домовляєтесь", - каже Подоляк.
Він зауважив, що наразі у Росії на різних рівнях говорять про те, що не будуть іти ні на які поступки в рамках цієї війни. А навпаки, росіяни хочуть в односторонньому порядку передачу їм навіть того, що вони не можуть завоювати мілітарно.
"Ну тобто вони там говорять просто дичину і я думаю, що на це буде відповідна реакція Трампа в тому числі. Зокрема росіяни говорять, що вони в односторонньому порядку щось вписують собі в конституцію і хочуть, щоб їм це все віддавали. Це безумовно не та позиція, яка буде вітатись і американськими партнерами, і всіма іншими, ну я вже не кажу про Україну", - сказав радник.
Також він заявив, що ніхто не буде примушувати Україну капітулювати.
"Абсолютно точно це неможливо, тому що це не в інтересах Європи і це не в інтересах Сполучених Штатів. І тому переговорний процес буде складний. Поки що США достатньо жорстко модерують цей процес стосовно партнерів і Європи, і України. Але повірте мені, ще більш жорстко вони будуть модерувати цей процес, як тільки зрозуміють, що РФ є недоговороспроможною, а це достатньо швидко буде зрозуміло", - підкреслив він.
Варто нагадати що у лютому делегації США та Росії провели зустріч у Саудівській Аравії. Детальніше про переговори між США та РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна. І Вашингтон, і Москва заявляли, що очікують наступних контактів.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів в Ер-Ріяді. Він також переніс свій візит до Саудівської Аравії через зустріч між російськими та американськими делегаціями.
Відомо, що делегації України та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.
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