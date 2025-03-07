Подоляк: никто не будет принуждать Украину капитулировать, это не в интересах Европы и США

По словам Подоляка, это очевидно, потому что США являются безусловными конкурентами России, и эти страны будут находиться в конфликте.

"Напомню, любая американская администрация в первые свои месяцы-недели считает, что можно отношения с РФ перезагрузить и получить более-менее нормальную коммуникацию. Но Российская Федерация - это не та страна, с которой вы можете о чем-то договариваться, и она будет придерживаться того, о чем вы с ней договариваетесь", - говорит Подоляк.

Он отметил, что сейчас в России на разных уровнях говорят о том, что не будут идти ни на какие уступки в рамках этой войны. А наоборот, россияне хотят в одностороннем порядке передачу им даже того, что они не могут завоевать милитарно.

"Ну то есть они там говорят просто дичь и я думаю, что на это будет соответствующая реакция Трампа в том числе. В частности россияне говорят, что они в одностороннем порядке что-то вписывают себе в конституцию и хотят, чтобы им это все отдавали. Это безусловно не та позиция, которая будет приветствоваться и американскими партнерами, и всеми другими, ну я уже не говорю об Украине", - сказал советник.

Также он заявил, что никто не будет принуждать Украину капитулировать.

"Абсолютно точно это невозможно, потому что это не в интересах Европы и это не в интересах Соединенных Штатов. И поэтому переговорный процесс будет сложный. Пока США достаточно жестко модерируют этот процесс в отношении партнеров и Европы, и Украины. Но поверьте мне, еще более жестко они будут модерировать этот процесс, как только поймут, что РФ является недоговороспособной, а это достаточно быстро будет понятно", - подчеркнул он.