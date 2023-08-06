Подоляк про нічний обстріл України: відповідь Росії на будь-які реалістичні мирні саміти

"Це безумовна відповідь Росії на будь-які реалістичні мирні саміти (не тільки в Саудівській Аравії), на будь-які спроби світу повернутися до міжнародного права, на будь-які розширені дискусії з країнами Глобального Півдня", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Російська Федерація не планує підкорятись законам й бажає лише домінувати, у зв'язку з чим необхідно прийняти консолідоване рішення для справедливого завершення війни.

Ракетний обстріл України 5 серпня

Увечері ворог вдався до масованого обстрілу по території України. Спочатку була інформація про запуск "Калібрів" з півдня, які летіли в напрямку Києва, однак пізніше вони повернули в сторону Хмельницького. Через деякий час Повітряні сили повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі.

Протиповітряна оборона України знищила:

13 крилатих ракет "Калібр";

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Саміт в Саудівській Аравії

Протягом 5 й 6 серпня в Джидді Саудівської Аравії проходив мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру для України. В Офісі президента підбили підсумки зустрічі представників більше 40 країн.