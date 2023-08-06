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Подоляк о ночном обстреле Украины: ответ России на любые реалистичные мирные саммиты

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью Российская Федерация запустила по Украине почти 70 ракет различных типов и беспилотников. Это ее ответ на любые реалистичные мирные саммиты по завершению войны.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Это безусловный ответ России на любые реалистичные мирные саммиты (не только в Саудовской Аравии), на любые попытки мира вернуться к международному праву, на любые расширенные дискуссии со странами Глобального Юга", - пишет Подоляк. 

Как отметил советник главы Офиса президента, Российская Федерация не планирует подчиняться законам и желает только доминировать, в связи с чем необходимо принять консолидированное решение для справедливого завершения войны.

Ракетный обстрел Украины 5 августа

Вечером враг прибег к массированному обстрелу по территории Украины. Сначала была информация о запуске "Калибров" с юга, летевших в направлении Киева, однако позже они вернули в сторону Хмельницкого. Через некоторое время Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера.

Противовоздушная оборона Украины уничтожила:  

  • 13 крылатых ракет "Калибр";
  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Саммит в Саудовской Аравии

В течение 5 и 6 августа в Джидде Саудовской Аравии проходил мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. В Офисе президента подвели итоги встречи представителей более 40 стран.

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