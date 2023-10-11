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Подоляк: невизначеність Заходу змушує режим РФ активізуватись, час довести протилежне

Середа 11 жовтня 2023 15:43
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Подоляк: невизначеність Заходу змушує режим РФ активізуватись, час довести протилежне Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Невизначеність Заходу сприймається Росією як слабкість. Час довести, що сили зла помиляються й недооцінюють демократію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Що змушує активізуватися сьогодні диктаторські режими та їхніх терористичних посіпак? Вони сприймають невизначеність як слабкість. Вони вважають, що Америку лихоманить, а Європа слабка. Вони вважають, що ідеальний момент настав, і це збуджує їхні уяви, штовхаючи підвищувати ставки", - пише Подоляк.

Радник голови Офісу президента відзначив важливість сигналів, які транслюються сьогодні та закликав до більш принципових рішень.

"Рамштайн-16"

Сьогодні, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Зокрема цього ж дня очікується зустріч Ради Україна-НАТО.

Під час засідання "Рамштайну", міністр оборони США Остін Ллойд підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів. Зокрема він зауважив, що час не граю на руку російському диктатору Володимиру Путін й запевнив у тому, що підтримка Штатів завжди буде швидкою за будь-яких штормів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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