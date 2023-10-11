Подоляк: неопределенность Запада заставляет режим РФ активизироваться, время доказать обратное

Неопределенность Запада воспринимается Россией как слабость. Пора доказать, что силы зла ошибаются и недооценивают демократию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Что заставляет активизироваться сегодня диктаторские режимы и их террористических приспешников? Они воспринимают неопределенность как слабость. Они считают, что Америку лихорадит, а Европа слаба. Они считают, что идеальный момент наступил, и это возбуждает их воображения, толкая повышать ставки", - пишет Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил важность сигналов, которые транслируются сегодня и призвал к более принципиальным решениям.

"Раммштайн-16"

Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день ожидается встреча Совета Украина-НАТО.

Во время заседания "Рамштайна" министр обороны США Остин Ллойд подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. В частности, он отметил, что время не играю на руку российскому диктатору Владимиру Путину и заверил в том, что поддержка Штатов всегда будет быстрой при любых штормах.