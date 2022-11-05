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Подоляк назвав "учасників" можливої делегації для переговорів з Росією

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Субота 05 листопада 2022 13:17
Подоляк назвав "учасників" можливої делегації для переговорів з Росією Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не планує вести переговорів з Росією. Єдними учасником делегації може бути важке озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Єдина можлива делегація для "переговорів" з Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі - крайня східна точка міжнародно визнаних кордонів України", - написав Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк нещодавно відреагував на інформацію про те, що Іран розраховує на допомогу з боку Росії у ядерній програмі.

Також нещодавно радник голови Офісу президента озвучив ризики для світу у разі перемоги голови Кремля Володимира Путіна у війні.

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