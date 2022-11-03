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Відкриє скриньку Пандори. Подоляк описав ризики перемоги Путіна для світу

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 17:50
Відкриє скриньку Пандори. Подоляк описав ризики перемоги Путіна для світу Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Перемога Росії у війні проти України розпочне у світі ядерні перегони, де міжнародне право вирішуватимуть лише сильніші країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Світ має зрозуміти: будь-яка поступка РФ стане перемогою Путіна і відкриє скриньку Пандори. Тирани зрозуміють, що міжнародне право не працює: хто сильний, той і правий. Інші почнуть ядерну гонку. Якщо в кімнаті не буде дорослих, буде Україна", - написав Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Подоляк відреагував на заклик колишнього старшого директора у справах Європи в Раді національної безпеки Білого дому Чарльза Купчана змусити Україну поступитися територіями Росії.

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