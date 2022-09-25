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Подоляк назвав три обов'язкові кроки росіян для порятунку своєї країни

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Неділя 25 вересня 2022 19:08
Подоляк назвав три обов'язкові кроки росіян для порятунку своєї країни Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни повинні усвідомити масштаб катастрофи в країні та вийти на масові протести проти мобілізації, щоб врятувати свою державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Він назвав три обов'язкові кроки громадян РФ для порятунку країни та місця в історії:

  1. Усвідомлення катастрофи. Подолання страху перед "Політбюро Путіна".
  2. Масові протести, категорична відмова від мобілізації.
  3. Інша Росія. Без "Z".

"Почніть йти за "правильним планом", нарешті", - додав Подоляк.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію до РФ.

Подоляк також вважає, що мобілізацією та закриттям кордонів Путін майже прямо сказав росіянам, що програє війну.

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