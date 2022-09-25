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Подоляк назвал три обязательных шага россиян для спасения своей страны

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 19:08
Подоляк назвал три обязательных шага россиян для спасения своей страны Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне должны осознать масштаб катастрофы в стране и выйти на массовые протесты против моблизации, чтобы спасти свое государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Он назвал три обязательных шага граждан РФ для спасения страны и места в истории:

  1. Осознание катастрофы. Преодолевания страха перед "Политбюро Путина".
  2. Массовые протесты, категорический отказ от мобилизации.
  3. Другая Россия. Без "Z".

"Начните идти по "правильному плану", наконец", - добавил Подоляк.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ.

Подоляк также считает, что мобилизацией и закрытием границ Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну.

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