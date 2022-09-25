Подоляк назвал три обязательных шага россиян для спасения своей страны

Россияне должны осознать масштаб катастрофы в стране и выйти на массовые протесты против моблизации, чтобы спасти свое государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

"Начните идти по "правильному плану", наконец", - добавил Подоляк.

Он назвал три обязательных шага граждан РФ для спасения страны и места в истории:

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ.

Подоляк также считает, что мобилизацией и закрытием границ Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.