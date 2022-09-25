Путін мобілізацією майже прямо сказав росіянам, що програє війну, - Подоляк

Оголошенням мобілізації та можливим введенням воєнного стану і закриттям кордонів російський диктатор Володимир Путін практично каже своїм громадянам одну річ. Що він програв у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка в ефірі "24 каналу".

Він зазначив, Путін фактично визнає, що усю контрактну армію РФ, яка мала "взяти Україну за 3 дні", знищили, і зараз потрібно істерично шукати бодай якісь ресурси.

"Ця людина, на прізвище Путін практично сьогодні говорить своєму суспільству одну річ: ми програємо війну і тому зараз істерично шукаємо будь-які ресурси, щоб хоча б цей процес загальмувати", - каже Подоляк.

Як наголосив радник голови ОП, якщо раніше до повномасштабного вторгнення росіяни їздили по світу, подорожували та заробляли, то зараз вони "вимушені залишатися у Росії без грошей та нормального ставлення від міжнародної спільноти".

"На додачу (росіяни - ред.) ще й мають перспективу бути мобілізованими та померти в Україні", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що 21 вересня російський диктатор оголосив мобілізацію в РФ.

Додамо, що в Росії вже кілька губернаторів розкритикували мобілізацію, а по низці регіонів противники "могілізації" почали виходити на протести.

Зокрема, сьогодні обертів набирає бунт у Дагестані, де поліція застосовує стрілянину, аби розігнати мітингарів.

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