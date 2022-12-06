Подоляк назвав результати, яких Росія досягне від "спецоперації"

Росія від розпочатої повномасштабної війни в Україні отримає лише цілу низку негараздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в Twitter.
"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності", - саме такі результати, на думку Подоляка, чекають на Росію через розгортання воєнних дій на території України.
Радник керівника ОП додав, що до цього додадуться ще масштабні репарації Україні, знищення економіки в Росії та судові вироки російській верхівці.
Нагадаємо, Подоляк розкритикував Ілона Маска щодо України, адже американський мільярдер вірить у "прості рішення" щодо війни, розв'язаної Росією проти України.
Раніше ми писали, що Подоляк порадив Кремлю забути про Бахмут та готуватись до Ялти.
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