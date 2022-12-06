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Подоляк назвав результати, яких Росія досягне від "спецоперації"

Фото: радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Росія від розпочатої повномасштабної війни в Україні отримає лише цілу низку негараздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в Twitter.

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності", - саме такі результати, на думку Подоляка, чекають на Росію через розгортання воєнних дій на території України.

Радник керівника ОП додав, що до цього додадуться ще масштабні репарації Україні, знищення економіки в Росії та судові вироки російській верхівці.

Нагадаємо, Подоляк розкритикував Ілона Маска щодо України, адже американський мільярдер вірить у "прості рішення" щодо війни, розв'язаної Росією проти України.

Раніше ми писали, що Подоляк порадив Кремлю забути про Бахмут та готуватись до Ялти.

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