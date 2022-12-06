RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк назвал результаты, которых Россия достигнет от "спецоперации"

Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Россия от начавшейся полномасштабной войны в Украине получит лишь целый ряд проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности", - именно такие результаты, по мнению Подоляка ждут Россию из-за развертывания военных действий на территории Украины.

Советник добавил, что к этому будут добавлены еще масштабные репарации Украине, уничтожение экономики в России и судебные приговоры российской верхушке.

Напомним, Подоляк подверг критике Илона Маска по поводу Украины, ведь американский миллиардер верит в "простые решения" касательно войны, развязанной Россией против Украины.

Ранее мы писали, что Подоляк посоветовал Кремлю забыть о Бахмуте и готовиться к Ялте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ПодолякВойна России против УкраиныРоссийская Федерация