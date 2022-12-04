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Дорога да російського пекла: Подоляк розкритикував "прості рішення" Маска щодо України

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Неділя 04 грудня 2022 16:10
Дорога да російського пекла: Подоляк розкритикував "прості рішення" Маска щодо України Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov/ua)
Автор: Сергій Пишкін

Американський мільярдер Ілон Маск вірить у "прості рішення" щодо війни розв'язаної Росією проти України, однак ці "рішення" приведуть лише гірших наслідків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ілон Маск віддає перевагу начебто чарівним "простим рішенням". "Обміняти чужі території на ілюзорний мир" чи "відкрити всі акаунти, тому що свобода слова має бути тотальною". Але є одне "але". Добрими намірами дорога обов’язково вимощена в путінське або вестівське пекло", - написав Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк та секретар РНБО розкритикували ідею щодо "гарантій безпеки" для Росії після війни.

Відзначимо, що в жовтні Маск потрапив у низку скандалів через заяви щодо України. Мільярдер запропонував після закінчення війни організувати нові референдуми на окупованих територіях, але вже під егідою ООН. Він створив опитування, у якому більшість користувачів не підтримали його ідею.

Також Маск заявив про "малоймовірну перемогу" України через те, що Росія може розпочати повну мобілізацію у разу початку бойових дій на території Криму.

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Офіс президента Илон Маск
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