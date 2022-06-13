Подоляк назвал нужное Украине вооружение для завершения войны против РФ

Для завершения российского вторжения Вооруженным силам Украины необходимо несколько тысяч единиц тяжелого вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - написал он.
В частности необходимо:
"15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил США ускорить процесс предоставления Украине артиллерии.
Кроме того, в Минобороны пояснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров.