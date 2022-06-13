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Подоляк назвал нужное Украине вооружение для завершения войны против РФ

Фото: Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Для завершения российского вторжения Вооруженным силам Украины необходимо несколько тысяч единиц тяжелого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - написал он.

В частности необходимо:

  • 1000 гаубиц калибра 155 мм;
  • 300 РСЗО;
  • 500 танков;
  • 2000 единиц бронетехники;
  • 1000 дронов.

"15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил США ускорить процесс предоставления Украине артиллерии.

Кроме того, в Минобороны пояснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров.

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