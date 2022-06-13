Подоляк назвав потрібне Україні озброєння для завершення війни проти РФ

Для завершення російського вторгнення Збройним силам України потрібно кілька тисяч одиниць важкого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", - написав він.

Зокрема, необхідно:

1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

"15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - підкреслив Подоляк.