Подоляк назвав потрібне Україні озброєння для завершення війни проти РФ

Для завершення російського вторгнення Збройним силам України потрібно кілька тисяч одиниць важкого озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", - написав він.
Зокрема, необхідно:
"15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив США прискорити процес надання Україні артилерії.
Крім того, в Міноборони пояснили, чому не можна говорити про зброю від партнерів.