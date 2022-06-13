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Подоляк назвав потрібне Україні озброєння для завершення війни проти РФ

Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Для завершення російського вторгнення Збройним силам України потрібно кілька тисяч одиниць важкого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", - написав він.

Зокрема, необхідно:

  • 1000 гаубиць калібру 155 мм;
  • 300 РСЗВ;
  • 500 танків;
  • 2000 одиниць бронетехніки;
  • 1000 дронів.

"15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив США прискорити процес надання Україні артилерії.

Крім того, в Міноборони пояснили, чому не можна говорити про зброю від партнерів.

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Ірина ПодолякВійськова допомогаВійна Росії проти України