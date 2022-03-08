Подоляк назвал фейк об ООН информационной провокацией РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что фейк о том, что в ООН запретили называть войну войной , это информационная провокация РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН не всегда могут ударить по рукам. Фейк про ООН, которые не хотят называть "войну РФ войной" – это информационная провокация РФ, которая хочет создать впечатление, что имеет право убивать граждан Украины и никто не будет обращать внимания. РФ = война", - написал Подоляк.

Ранее Ирландское издание опубликовало информацию о том, что ООН запретила своим работникам называть войной агрессию России против Украины.

Указывается, что персонал ООН получил письма с правилами коммуникации и обязанностью оставаться беспристрастными.

Также работников попросили не описывать ситуацию в Украине как войну и не добавлять флаг Украины к личным или официальным профилям в сети.