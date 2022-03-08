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ООН опровергла заявления о запрете называть действия РФ в Украине войной

Новина українською →
Нью-Йорк, Вторник 08 марта 2022 18:09
ООН опровергла заявления о запрете называть действия РФ в Украине войной Фото: ООН опровергла заявления о запрете называть действия РФ в Украине войной (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В ООН опровергли информацию о том, что якобы запретили своим сотрудникам называть действия России в Украине "войной" или "вторжением". Ранее об этом заявили иностранные СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ООН Стефана Дюжаррика, которого цитирует The Guardian.

"ООН отрицает, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова "война" или "вторжение" по ситуации в Украине, - заявил Дюжаррик.

В свою очередь он вспомнил недавний пост в Twitter заместителя генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором содержался комментарий "эта война бессмысленна".

"Почти две недели назад до боли ясно, что больше всего пострадали после вторжения России в Украину мирные жители - убитые, раненые, перемещенные. Эта война бессмысленна. Мы готовы поддержать все добросовестные усилия на переговорах по прекращению кровопролития", - написала ранее ДиКарло.

Спикер ООН также отметил, что сотрудников организации просят оформлять любые сообщения относительно Украины, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генерального секретаря.

Однако он не исключил, что подобного рода письма о запрете мог прислать руководитель какой-то части ООН, но о таких случаях ему пока не известно.

Предыстория

Ирландская ежедневная широкоформатная газета The Irish Times обнародовала информацию о том, что Организация Объединенных Наций (ООН) по примеру российских властей запретила своим работникам называть агрессию против Украины "войной" или "вторжением".

Указывается, что персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностью оставаться "беспристрастными". Также работников призвали не описывать ситуацию Украине как войну и не добавлять флаг Украины к личным или официальным профилям в сети.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о том, что ООН якобы запретила персоналу называть "войной" вторжение России в Украину. Он призвал Организацию немедленно опровергнуть такие заявления, если они являются ложными.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, назвав это "специальной военной операцией".

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