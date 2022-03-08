ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк назвав фейк про ООН інформаційною провокацією РФ

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 19:27
Подоляк назвав фейк про ООН інформаційною провокацією РФ Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що фейк про те, що в ООН заборонили називати війну війною, це інформаційна провокація РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Деякі країни розв'язують війни, тому що ООН не завжди можуть вдарити по руках. Фейк про ООН, які не хочуть називати "війну РФ війною" - це інформаційна провокація РФ, яка хоче створити враження, що має право вбивати громадян України та ніхто не звертатиме уваги. РФ = війна", - написав Подоляк.

Раніше Ірландське видання опублікувало інформацію про те, що ООН заборонила своїм працівникам називати війною агресію Росії проти України.

Вказується, що персонал ООН отримав листи з правилами комунікації та обов'язком залишатися неупередженими.

Також працівників попросили не описувати ситуацію в Україні як війну і не додавати прапор України до особистих або офіційних профілів в мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про заборону ООН.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати