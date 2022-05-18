UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк назвал факторы, которые влияют на сроки и объемы переговоров Путина и Зеленского

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна. Однако, есть факторы, которые влияют на ее сроки и объемы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, ситуация относительно войны продолжает меняться. Условия, которые были еще в начале войны, когда встреча лидеров была необходима для ее остановки, это уже совсем другая история.

"Сейчас уже другая. Психоэмоциональный фон сильно изменился после событий в Киевской области, после того, что мы увидели в Мариуполе, Волновахе, то, что сейчас происходит в Херсонской области, безусловно условия такой встречи меняются", - отметил Подоляк.

Любая война заканчивается договоренностями, которые могут быть реализованы на уровне президентов. Вопрос заключается в том, когда именно лидеры стран смогут встретиться. В этом случае есть два фактора, которые влияют на этот процесс.

"Это будет зависеть от того, как будут происходить боевые действия на востоке Украины и насколько циничными будут действия на юге страны. Эти факторы будут решать объемы переговоров между двумя лидерами и время проведения этих переговоров", - добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало, что тем временем Россия продолжает обвинять Украину в том, что она якобы вышла из переговорного процесса касаемо завершения войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраина