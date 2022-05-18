Подоляк назвав фактори, які впливають на терміни та обсяги переговорів Путіна й Зеленського

За словами Подоляка, ситуація щодо війни продовжує змінюватись. Умови, які були ще на початку війни, коли зустріч лідерів була необхідна для її зупинки, це вже зовсім інша історія.

"Нині вже інша. Психоемоційне тло сильно змінилося після подій у Київській області, після того, що ми побачили в Маріуполі, Волновасі, те, що зараз відбувається в Херсонській області, безумовно, умови такої зустрічі змінюються", - відзначив Подоляк.

Будь-яка війна закінчується домовленостями, які можуть бути реалізовані на рівні президентів. Питання полягає у тому, коли саме лідери країн зможуть зустрітися. У цьому випадку є два фактори, які впливають на цей процес.

"Це залежатиме від того, як відбуватимуться бойові дії на сході України та наскільки цинічними будуть дії на півдні країни. Ці фактори вирішуватимуть обсяги переговорів між двома лідерами та час проведення цих переговорів", - додав радник голови Офісу президента.