Подоляк назвал дело "вагнеровцев" большой дезинформационной спецоперацией против Украины

В Офисе президента Украины назвали ситуацию вокруг дела по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера" большой дезинформационной спецоперацией против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника главы ОП Михаила Подоляка.
"Сейчас, наконец, можно предварительно расставить все точки над "i" в большой и скандальной истории с "вагнеровцами". Буду говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства", - считает Подоляк.
С другой стороны, по его словам, после публикации расследования журналистов Bellingcat и отчета парламентской ТСК, которые занимались кейсом "вагнеровцев", хорошо видно, как "легко создаются и разносятся фейки".
"Было "заброшено" россиянами, что якобы нашей разведкой руководит ЦРУ. Было заброшено и из Москвы и из отдельных политических штабов в Украине, что якобы была большая международная "спецоперация" с участием американских, турецких, израильских и британских спецслужб. Были заброшены какие-то фейковые рассадки в турецком самолете, какие-то фейковые данные якобы о коммуникации с американской или турецкой сторонами. Это все было дезинформацией, которая ведет либо совершенно открыто в Москву, либо к политическим неудачникам из числа старых политиков, либо к определенным отставникам из наших специальных структур", - добавляет советник главы ОП.
Напомним, в августе прошлого года в Беларуси задержали группу из 33 наемников частной военной компании. Оказалось, что среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе. Украина просила Беларусь выдать боевиков, но Минск передал их России.
Кроме того, СБУ отрицала свою причастность к ситуации с "вагнеровцами".