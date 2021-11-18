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Подоляк назвав справу "вагнерівців" великою дезінформаційною спецоперацією проти України

Автор: Артем Горовенко

В Офісі президента України назвали ситуацію навколо справи щодо затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" великою дезінформаційною спецоперацією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Зараз, нарешті, можна попередньо розставити всі крапки над "i" у великій і скандальній історії з "вагнерівцями". Буду говорити жорстко. На мій погляд, абсолютно некоректно, тим більше у воюючій державі, коли громадяни цієї держави "вивалюють" в публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічні цілі роботи розвідників. Це дуже серйозний і болючий удар по наших можливостях як держави", - вважає Подоляк.

З іншого боку, за його словами, після публікації розслідування журналістів Bellingcat і звіту парламентської ТСК, які займалися кейсом "вагнерівців", добре видно, як "легко створюються і розносяться фейки".

"Було "закинуто" росіянами, що нібито нашою розвідкою керує ЦРУ. Було закинуто і з Москви і з окремих політичних штабів в Україні, що нібито була велика міжнародна "спецоперація" за участю американських, турецьких, ізраїльських і британських спецслужб. Були закинуті якісь фейкові розсадки в турецькому літаку, якісь фейкові дані нібито про комунікацію з американською або турецькою сторонами. Це все було дезінформацією, яка веде або абсолютно відкрито в Москву, або до політичних невдах з-поміж старих політиків, або до певних відставників з наших спеціальних структур", - додає радник глави ОП.

Нагадаємо, в серпні минулого року в Білорусі затримали групу з 33 найманців приватної військової компанії. Виявилося, що серед них є ті, хто воював проти України на Донбасі. Україна просила Білорусь видати бойовиків, але Мінськ передав їх Росії.

Крім того, СБУ заперечувала свою причетність до ситуації з "вагнеровцами".

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