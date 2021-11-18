Подоляк назвал дело "вагнеровцев" большой дезинформационной спецоперацией против Украины

"Сейчас, наконец, можно предварительно расставить все точки над "i" в большой и скандальной истории с "вагнеровцами". Буду говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства", - считает Подоляк.

С другой стороны, по его словам, после публикации расследования журналистов Bellingcat и отчета парламентской ТСК, которые занимались кейсом "вагнеровцев", хорошо видно, как "легко создаются и разносятся фейки".

"Было "заброшено" россиянами, что якобы нашей разведкой руководит ЦРУ. Было заброшено и из Москвы и из отдельных политических штабов в Украине, что якобы была большая международная "спецоперация" с участием американских, турецких, израильских и британских спецслужб. Были заброшены какие-то фейковые рассадки в турецком самолете, какие-то фейковые данные якобы о коммуникации с американской или турецкой сторонами. Это все было дезинформацией, которая ведет либо совершенно открыто в Москву, либо к политическим неудачникам из числа старых политиков, либо к определенным отставникам из наших специальных структур", - добавляет советник главы ОП.