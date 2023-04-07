Подоляк натякає: війська РФ першими дізнаються реальні плани контрнаступу і дуже скоро

Як пояснив Подоляк, якби Росія мала б робочий канал отримання розвідувальних даних з Пентагону - марно було б його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу. Якщо ворог володіє інформацією про забезпечення та плани наших воїнів, він зробив би вигляд, що нічого про це не знає.

"Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, - отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення", - відзначив радник голови Офісу президента.

Поширюючи інформацію про "витік секретних документів" Росія переслідує низку цілей:

спробу перехопити інформаційну ініціативу;

вплинути на сценарні плани контрнаступу ЗСУ;

внести сумніви;

скомпрометувати попередні ідеї;

налякати своєю "обізнаністю".

Усе вищезгадане - стандартні елементи гри деградованої розвідки Росії, які не мають жодного відношення до реальних планів України.

"Опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації. Це по-перше. І по-друге: безперечно, будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу", - додає Подоляк.

Якби Росія отримала реальні сценарні заготовки - вона б навряд чи оприлюднила їх, оскільки вигідніше застосувати власні пастки й залишити Україну у незнанні.

"Що ж стосується реальних планів контрнаступу - безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими. Я б припустив, що це станеться дуже скоро", - відзначив Подоляк.

"Витік секретних документів" США та НАТО

У мережі з'явилися засекречені військові "документи" в яких описуються плани США й НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

"Документи" не мають конкретних планів, дати й місця майбутнього наступу наших воїнів. Водночас вони містять інформацію про кількість бригад, які Україна планує підготувати та яку техніку отримає.

Військові аналітики вважають, що "документи" були змінені, оскільки в них були завищені оцінки США щодо загиблих українських військових й занижені оцінки щодо ліквідованих окупантів. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви.