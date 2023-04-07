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Подоляк намекает: войска РФ первыми узнают реальные планы контрнаступления и очень скоро

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Недавняя информация о так называемой "утечке секретных документов" по поводу украинского контрнаступления является обычным блефом со стороны России. Вражеские войска уже вскоре первыми узнают реальные планы нашего командования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, если бы у России был рабочий канал получения разведывательных данных из Пентагона - бесполезно было бы его разрушать ради однодневного информационного повода. Если враг владеет информацией об обеспечении и планах наших воинов, он сделал бы вид, что ничего об этом не знает.

"Если пытаетесь создать вид, что вы знаете, - значит вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решение", - отметил советник главы Офиса президента.

Распространяя информацию об "утечке секретных документов" Россия преследует ряд целей:

  • попытку перехватить информационную инициативу;
  • повлиять на сценарные планы контрнаступления ВСУ;
  • внести сомнения;
  • скомпрометировать предыдущие идеи;
  • испугать своей "осведомленностью".

Все вышеупомянутое - стандартные элементы игры деградированной разведки России, не имеющие никакого отношения к реальным планам Украины.

"Опубликованные данные скорее опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации. Это во-первых. И, во-вторых: бесспорно, любая война предполагает постоянные попытки разведорганов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба", - добавляет Подоляк.

Если бы Россия получила реальные сценарные заготовки - она вряд ли бы обнародовала их, поскольку выгоднее применить собственные ловушки и оставить Украину в незнании.

"Что касается реальных планов контрнаступления - безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро", - отметил Подоляк.

"Утечка секретных документов" США и НАТО

В сети появились засекреченные военные "документы", в которых описываются планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

У документов нет конкретных планов, даты и места будущего наступления наших воинов. В то же время, они содержат информацию о количестве бригад, которые Украина планирует подготовить и какую технику получит.

Военные аналитики считают, что "документы" были изменены, поскольку у них были завышены оценки США по поводу погибших украинских военных и занижены оценки касаемо ликвидированных оккупантов. Это может указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы.

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