Подоляк: наразі є неформальні контакти з командою Трампа на різних рівнях

"Я б сказав так, що певні комунікації неформальні (з командою Трампа - ред.), вони і сьогодні є на різних рівнях. Тут питання в тому, що команді вже діючого президента (США - ред.) треба чітко заявити про свою позицію щодо фіналу війни", - розповів Подоляк.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності не лише завершення війни, але й досягнення справедливого її фіналу. За його словами, переговори з російським диктатором Володимиром Путіним можливі, але лише за умови чіткого розуміння, чого сторони прагнуть досягти.

"Якщо сісти за стіл переговорів і зіграти на умовах Путіна, то це одна справа. І якось мені здається, що навряд чи Трамп піде по цьому шляху. Тому що це абсолютне обнулення своєї особистої репутації. Для такого типу політиків, яким є Трамп, особиста репутація надважлива. А якщо ти сідаєш за стіл переговорів без інструменту примусу з Росією, то очікувати від цього якоїсь продуктивності немає сенсу", - заявив радник.

На думку Подоляка, коли майбутні контакти з Росією почнуть розширюватись, то стане очевидним, що з цією країною немає сенсу вести переговори.

"Я не про (формат - ред.) Трамп - Путін, а на будь-якому рівні. То тоді буде зрозуміло, що там "патрушевщина" скрізь. Буде зрозуміло, що з Російською Федерацією немає сенсу говорити в принципі. І все. Питання тільки, скільки часу потрібно для Трампа, щоб усвідомити це. Або репутація його падає, або остаточно руйнується репутація Росії. І тоді ми бачимо з вами зовсім іншу мілітарну підтримку України. Набагато швидшу, ніж це робила попередня адміністрація", - сказав Подоляк.

Можливі переговори Росії та України

На Заході дедалі частіше обговорюють можливість переговорів між Україною та Росією, особливо після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Трамп підтримує швидке припинення бойових дій і вірить, що президент Зеленський прагне мирної угоди з Росією. Водночас Трамп може запровадити нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від переговорів.