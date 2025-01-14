У Кремлі нафантазували, що Україна перестане існувати у 2025 році
Помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев заявив про те, що Україна припинить своє існування. На його думку, це станеться у 2025 році.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив російському виданню "Комсомольская правда".
За його словами, переговори про завершення війни в Україні мають вестися між Росією і США.
"Якщо говорити про конкретні перспективи подальшого розвитку подій з урахуванням фактора Трампа, ми з повагою ставимося до його заяв. Я вважаю, що переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн Заходу", - сказав Патрушев.
На його думку, розмовляти з Лондоном і Брюсселем "нема про що". Патрушев вважає, що керівництво ЄС не може говорити від імені багатьох своїх членів, включно з Угорщиною, Словаччиною, Австрією та Румунією, оскільки ці країни мають "зважену позицію щодо Росії".
Він також заявив про "братнє ставлення" росіян до українців. Та те, що Москві нібито небайдуже те, що відбувається в Україні. Помічник Путіна традиційно звинуватив Україну в руйнуванні своїх же міст.
"Особливо турбує, що насильницький примус до неонацистської ідеології та затята русофобія знищують колись квітучі міста України, зокрема Харків, Одесу, Миколаїв і Дніпропетровськ (Дніпро - ред.) ", - заявив він.
Розмови про переговори України та РФ
Західні партнери України дедалі частіше порушують питання можливих переговорів між Києвом та Москвою, особливо після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.
Наразі мирних переговорів між Україною та Росією не проводиться. Президент Володимир Зеленський заявив, що дипломатичний шлях завершення війни можливий лише після зміцнення українських позицій, і мир має бути встановлений виключно на умовах України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.