Помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев заявив про те, що Україна припинить своє існування. На його думку, це станеться у 2025 році.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив російському виданню "Комсомольская правда".

За його словами, переговори про завершення війни в Україні мають вестися між Росією і США.

"Якщо говорити про конкретні перспективи подальшого розвитку подій з урахуванням фактора Трампа, ми з повагою ставимося до його заяв. Я вважаю, що переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн Заходу", - сказав Патрушев.

На його думку, розмовляти з Лондоном і Брюсселем "нема про що". Патрушев вважає, що керівництво ЄС не може говорити від імені багатьох своїх членів, включно з Угорщиною, Словаччиною, Австрією та Румунією, оскільки ці країни мають "зважену позицію щодо Росії".

Він також заявив про "братнє ставлення" росіян до українців. Та те, що Москві нібито небайдуже те, що відбувається в Україні. Помічник Путіна традиційно звинуватив Україну в руйнуванні своїх же міст.

"Особливо турбує, що насильницький примус до неонацистської ідеології та затята русофобія знищують колись квітучі міста України, зокрема Харків, Одесу, Миколаїв і Дніпропетровськ (Дніпро - ред.) ", - заявив він.

Розмови про переговори України та РФ

Західні партнери України дедалі частіше порушують питання можливих переговорів між Києвом та Москвою, особливо після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.