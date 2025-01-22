Подоляк: сейчас есть неформальные контакты с командой Трампа на разных уровнях

"Я бы сказал так, что определенные коммуникации неформальные (с командой Трампа - ред.), они и сегодня есть на разных уровнях. Здесь вопрос в том, что команде уже действующего президента (США - ред.) надо четко заявить о своей позиции относительно финала войны", - рассказал Подоляк.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости не только завершения войны, но и достижения справедливого ее финала. По его словам, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным возможны, но только при условии четкого понимания, чего стороны стремятся достичь.

"Если сесть за стол переговоров и сыграть на условиях Путина, то это одно дело. И как-то мне кажется, что вряд ли Трамп пойдет по этому пути. Потому что это абсолютное обнуление своей личной репутации. Для такого типа политиков, каким является Трамп, личная репутация сверхважна. А если ты садишься за стол переговоров без инструмента принуждения с Россией, то ожидать от этого какой-то продуктивности нет смысла", - заявил советник.

По мнению Подоляка, когда будущие контакты с Россией начнут расширяться, то станет очевидным, что с этой страной нет смысла вести переговоры.

"Я не о (формате - ред.) Трамп - Путин, а на любом уровне. Тогда будет понятно, что там "патрушевщина" везде. Будет понятно, что с Российской Федерацией нет смысла говорить в принципе. И все. Вопрос только, сколько времени нужно для Трампа, чтобы осознать это. Либо репутация его падает, либо окончательно разрушается репутация России. И тогда мы видим с вами совсем другую милитарную поддержку Украины. Гораздо более быструю, чем это делала предыдущая администрация", - сказал Подоляк.

Возможные переговоры России и Украины

На Западе все чаще обсуждают возможность переговоров между Украиной и Россией, особенно после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Трамп поддерживает быстрое прекращение боевых действий и верит, что президент Зеленский стремится к мирному соглашению с Россией. В то же время Трамп может ввести новые санкции против России, если Путин откажется от переговоров.