Подоляк нагадав основи: РФ напала на Україну у 2014 і продовжує порушувати міжнародне право

Він запропонував зафіксувати основи:

РФ вперше атакувала Україну у 2014, захопивши Донбас і Крим

Донбас і Крим - окуповані території України

Росія атакує Україну сотнями крилатих ракет зі своєї території, тотально порушуючи міжнародне право.

Радник керівника ОП додав, що розуміння цих основ посприяє правильним рішенням.

Нагадаємо, Подоляк зазначав, що для того, аби Росія не повторила свою агресію після завершення повномасштабної війни, потрібно притягнути винних до відповідальності та прийняти Україну до НАТО.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися.

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