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Подоляк нагадав основи: РФ напала на Україну у 2014 і продовжує порушувати міжнародне право

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вперше напала на Україну та порушила міжнародне право у 2014 році. Вже вісім років країна-агресор тероризує нашу країну обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він запропонував зафіксувати основи:

  • РФ вперше атакувала Україну у 2014, захопивши Донбас і Крим
  • Донбас і Крим - окуповані території України
  • Росія атакує Україну сотнями крилатих ракет зі своєї території, тотально порушуючи міжнародне право.

Радник керівника ОП додав, що розуміння цих основ посприяє правильним рішенням.

Нагадаємо, Подоляк зазначав, що для того, аби Росія не повторила свою агресію після завершення повномасштабної війни, потрібно притягнути винних до відповідальності та прийняти Україну до НАТО.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України