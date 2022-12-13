Подоляк напомнил основы: РФ напала на Украину в 2014 и продолжает нарушать международное право

Он предложил зафиксировать основы:

РФ впервые атаковала Украину в 2014, захватив Донбасс и Крым

Донбасс и Крым - оккупированные территории Украины

Россия атакует Украину сотнями крылатых ракет со своей территории, тотально нарушая международное право.

Советник руководителя ОП добавил, что понимание этих основ будет способствовать правильным решениям.

Напомним, Подоляк отмечал, что для того, чтобы Россия не повторила свою агрессию после завершения полномасштабной войны, нужно привлечь виновных к ответственности и принять Украину в НАТО.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что если Украина не получит достаточное вооружение, то война может продолжиться

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