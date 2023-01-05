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Подоляк нагадав, чому Україна не погодиться на переговори з Путіним

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президент (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін під виглядом переговорів пропонує світові визнати право його нікчемної країни на захоплення чужих територій та масові вбивства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, Україна в жодному разі не планує сідати за стіл переговорів з Путіним.

"Вже аксіома: чому з Росією не можна буде домовитися. Росія (в особі Путіна, - ред.) під словом "переговори" пропонує Україні та світу визнати її "право на захоплення чужих територій" і "зафіксувати відсутність юридичних наслідків за масові вбивства на чужій території". Це категорично неприйнятно", - відзначив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також відреагував на пропозицію патріарха Кирила щодо "різдвяного перемир'я".

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