Подоляк нагадав, чому Україна не погодиться на переговори з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін під виглядом переговорів пропонує світові визнати право його нікчемної країни на захоплення чужих територій та масові вбивства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, Україна в жодному разі не планує сідати за стіл переговорів з Путіним.

"Вже аксіома: чому з Росією не можна буде домовитися. Росія (в особі Путіна, - ред.) під словом "переговори" пропонує Україні та світу визнати її "право на захоплення чужих територій" і "зафіксувати відсутність юридичних наслідків за масові вбивства на чужій території". Це категорично неприйнятно", - відзначив радник голови Офісу президента.